Гол Сауля спас «Атлетико» от поражения в матче с «Эспаньолом» Футболисты «Атлетико» на смогли обыграть «Эспаньол» в выездном мачте 26-го тура чемпионата Испании.

Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Корнелья-Эль Прат» и завершилась со счетом 1:1. В составе гостей голом отметился Сауль (46-я минута), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник мадридской команды Стефан Савич (24).

После этой игры «Атлетико» набрал 44 очка и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице примеры, «Эспаньол» с 20 очками занимает 20-е место.

В следующем туре «Атлетико» на своем поле сыграет против «Севильи», а «Эспаньол» в гостях встретится с «Осасуной».