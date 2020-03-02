Бывший тренер сборной Аргентины Сампаоли возглавил «Атлетико Минейро» В прошлом сезоне клуб занял 13-е место в чемпионате Бразилии.

Пресс-служба «Атлетико Минейро» объявила о том, что команду возглавил Хорхе Сампаоли. О деталях контракта пока не сообщается.

59-летний аргентинский специалист дебютирует на своем посту в субботу в матче первого тура чемпионата Бразилии против «Крузейро».

В прошлом сезоне клуб занял 13-е место в чемпионате Бразилии, набрав 48 очков.

Добавим, что Сампаоли тренировал в Испании «Севилью», но в 2017 году покинул клуб, чтобы возглавить сборную Аргентины.

В период с 2012 по 2016 год он руководил сборной Чили, став с ней обладателем Кубка Америки (2015).