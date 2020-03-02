Джанни Инфантино: Здоровье людей гораздо важнее любого футбольного матча Из-за коронавируса отменяются спортивные соревнования по всему миру.

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.

«Не нужно паниковать, но нужно тщательно изучить ситуацию. Надеюсь, до отмены соревнований дело не дойдет. Было бы сложно ввести общий запрет, ведь в разных странах ситуация разная. Здоровье людей гораздо важнее любого футбольного матча, поэтому мы должны сохранять бдительность и надеяться, что эпидемия не распространится», - сказал Инфантино Sky Sports.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах, включая Россию.

По всему миру в целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.