Роналду вылетел на Мадейру после инсульта матери и может пропустить полуфинал Кубка против «Милана» «Ювентус» примет красно-черных в среду 4 марта.

Минувшей ночью 65-летняя мать нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Мария Долореш Авейру перенесла инсульт. Португальская пресса сообщает, что врачам в городе Фуншал удалось предотвратить возможные тяжелые последствия. По сведениям O Jogo, капитан сборной Португалии Роналду сегодня вылетел на остров Мадейра. Скорее всего, из-за болезни матери Криштиану пропустит завтрашний ответный полуфинал Кубка Италии «Ювентус» – «Милан». Игра состоится в среду 4 марта в Турине и начнется в 22:45 по московскому времени. 13 февраля первая встреча соперников в Милане завершилась со счетом 1:1.