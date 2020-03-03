«Ювентус» – «Милан». Матч Кубка Италии перенесен из-за коронавируса Ранее сообщалось, что в стране могут отказаться на месяц от всех спортивных мероприятий.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в Италии приняли решение перенести ответный матч ½ финала Кубка страны «Ювентус» – «Милан» из-за угрозы распространения коронавируса.

Поединок должен был состояться 4 марта в Турине. По слухам, в руководстве лиги приняли решение провести его без зрителей, однако, теперь встречу отменили совсем. Ожидается, что новую дату матча объявят позднее.

Добавим, что первый матч команд прошел на домашней арене «россонери» и завершился вничью – 1:1.