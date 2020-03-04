Зидана летом может сменить Почеттино - Советский спорт
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04 марта 2020 12:59ФутболТрофименко Кирилл

Зидана летом может сменить Почеттино

Отставка французского специалиста может случиться уже этим летом.

Мадридский «Реал» летом может уволить главного тренера француза Зинедина Зидана. Его возможным преемником станет Маурисио Почеттино, который до этого возглавлял лондонский «Тоттенхэм».

Руководство мадридцев попросило представителей аргентинца уведомлять о возможных планах тренера в ближайшем будущем, сообщает The Independent.

Утверждается, что позиции Зидана пошатнулись после домашнего поражения в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Манчестер Сити» 1:2. Также отмечается, что в раздевалке «королевского клуба» наблюдается напряженная ситуация, а сам француз находится в не самых лучших отношениях с президентом клуба Флорентино Пересом.

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