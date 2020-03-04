«Аякс» подписал контракт с 18-летним бразильцем Им стал полузащитник «Сантоса» Джованни.

Амстердамский «Аякс» подписал контракт с игроком бразильского «Сантоса» Джованни. Полузащитник перешел в клуб из Нидерландов на правах свободного агента.

Контракт рассчитан до июня 2024 года, сообщает пресс-служба амстердамской команды на своей странице в Twitter.

Джованни должен был перейти в «Аякс» еще в феврале, однако его переход был заблокирован руководством «Сантоса» и Федерацией футбола Бразилии. Впоследствии голландцы получили от ФИФА разрешение на регистрацию игрока.