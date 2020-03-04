Полуфинал Кубка Италии «Наполи» – «Интер» перенесен из-за коронавируса - Советский спорт
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04 марта 2020 16:17ФутболШарафудинов Виктор

Полуфинал Кубка Италии «Наполи» – «Интер» перенесен из-за коронавируса

Вчера не состоялся матч «Ювентус» – «Милан».

Федерация футбола Италии перенесла на неопределенный срок ответный полуфинал национального Кубка «Наполи» – «Интер». Игра должна была состояться в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» завтра 5 марта.

Федерация исполняет решение, принятое префектом региона Кампания Марко Валентини. Причина – ситуация с распространением коронавируса в стране.

Вчера не состоялся другой ответный полуфинал Кубка Италии «Ювентус» – «Милан». На данный момент неизвестно, когда состоятся обе встречи.

Напомним, что в первых встречах 12 и 13 февраля «Интер» уступил дома «Наполи» со счетом 0:1, а «Милан» и «Ювентус» сыграли вничью 1:1 на «Сан-Сиро».

В Италии зафиксировано 2260 случаев заражения коронавирусов. На данный момент от инфекции умерли 79 человек.

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