«Бавария» по пенальти проиграла загребскому «Динамо» в 1/8 финала Юношеской лиге УЕФА Матч состоялся в Мюнхене.

В 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА мюнхенская «Бавария» на своем поле уступила по пенальти загребскому «Динамо». Основное время матча завершилось вничью 2:2, а счет послематчевой серии 6:5 в пользу хорватского клуба.

К 29-й минуте «Динамо» выигрывало 2:0. На второй минуте счет открыл Томислав Кризманич, а затем отличился Бернард Каррица. В составе «Баварии» на 36-й минуте первый гол забил Леон Даяку, а на 88-й защитник загребцев Йошко Гвардиол направил мяч в свои ворота.

В четвертьфинале 17 или 18 марта загребское «Динамо» сыграет на своем поле с лиссабонской «Бенфикой», которая вчера разгромила «Ливерпуль» с результатом 4:1.