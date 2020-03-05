Жозе Моуринью: «Тоттенхэм» не заслужил поражения от «Норвича» в Кубке Англии Лондонцы завершили выступление в Кубке страны.

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Норвича» в 1/8 финала Кубка Англии.

«Думаю, мы не заслуживали поражения. Но это футбол. У некоторых наших игроков были большие проблемы, они прикладывали невероятные усилия и старались. Я справлюсь с поражением и со всем негативом - у меня этого уже столько было… Но мне очень грустно из-за игроков», - цитирует Моуринью ВВС.

Напомним, «Норвич» выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. В составе «шпор» забил Ян Вертонген, у гостей это сделал Йосип Дрмич. В серии пенальти гости одолели столичный клуб со счетом 3:2.

В 1/4 финала «Норвич» сыграет с победителем пары «Дерби Каунти» - «Манчестер Юнайтед».

7 марта в рамках очередного тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» сыграет в гостях против «Бернли», а «Норвич», также на выезде, встретится с «Шеффилд Юнайтед».