Олег Матыцин: Крупные соревнования в России задавали новую планку в организации В Москве проходит конференция «Профессия – футбол», приуроченная к 100 дням до старта Евро-2020.

Министр спорта Олег Матыцин выступил с речью в Высшей школе экономики на конференции «Профессия – футбол», организованной совместно с оргкомитетом Евро-2020 в Санкт-Петербурге и приуроченной к 100 дням до старта чемпионата Европы по футболу.

«Россия за последние десять лет провела все самые крупные международные соревнования: от чемпионата мира по легкой атлетике до Олимпиады, – приводит слова Матыцина корреспондент «Советского спорта» Артем Зибрак. – Все они были успешны и задавали новую планку в организации. Ближайшие 100 дней мы в Минспорта рассматриваем как инструмент укрепления нашей инфраструктуры в рамках наследия ЧМ-2018.

Наша задача – подготовка стратегии-2030, которую в течение трех-четырех месяцев представим в правительстве и президенту. Ее основа – развитие массового спорта в стране. Спорт высших достижений очень важен, но для его успешности необходим прочный фундамент.

У РФС тоже есть стратегия развития до 2030 года. Она основана на создании материально-технической базы. Главное, чтобы эти стадионы и поля были доступны простым жителям страны».

Напомним, Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, в том числе Санкт-Петербурге, который примет три матча группового этапа и один четвертьфинал.