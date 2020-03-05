Олег Матыцин: Гости Евро-2020 будут по-хорошему удивлены нашим гостеприимством В Москве проходит конференция «Профессия – футбол», приуроченная к 100 дням до старта Евро-2020.

Министр спорта Олег Матыцин во время выступления в Высшей школе экономики на конференции «Профессия – футбол», организованной совместно с оргкомитетом Евро-2020 в Санкт-Петербурге и приуроченной к 100 дням до старта чемпионата Европы по футболу.

«Уверен, что Евро-2020 состоится, и это будет большой праздник для всех, – приводит слова Матыцина корреспондент «Советского спорта» Артем Зибрак. – Турнир станет элементом наследия, а гости, приехавшие в Санкт-Петербург, будут по-хорошему удивлены нашим гостеприимством.

Ну, и, конечно, будем надеяться, что сборная России покажет хороший футбол и порадует болельщиков. 13 июня нас ждет сложный матч с Бельгией. Надеемся, что атмосфера стадиона в Петербурге и помощь зрителей помогут нашей команде стартовать с победы».

Напомним, Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, в том числе Санкт-Петербурге, который примет три матча группового этапа и один четвертьфинал.