Алексей Сорокин: После ЧМ-2018 нам стали больше доверять Летом 2020 года Санкт-Петербург примет матчи Евро-2020.

Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин во время конференции «Профессия – футбол», организованной совместно с оргкомитетом Евро-2020 и приуроченной к 100 дням до начала турнира, рассказал о том, как изменилось отношение к России после чемпионата мира 2018 года.

«После проведения ЧМ-2018 международные организации стали нам стали намного больше доверять, – приводит слова Сорокина корреспондент «Советского спорта» Артем Зибрак. – Отсюда финал Лиги чемпионов в Петербурге и Суперкубок УЕФА в Казани.

Помню, когда мы хотели провести в Москве Олимпиаду, по нашему поводу было много сомнений: законы, организация, условия. Теперь ни у кого этих сомнений нет. Нам доверяют, и это очень важно».

Напомним, Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, в том числе Санкт-Петербурге, который примет три матча группового этапа и один четвертьфинал.