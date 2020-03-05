Алексей Сорокин: После ЧМ-2018 нам стали больше доверять

Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин во время конференции «Профессия – футбол», организованной совместно с оргкомитетом Евро-2020 и приуроченной к 100 дням до начала турнира, рассказал о том, как изменилось отношение к России после чемпионата мира 2018 года.
«После проведения ЧМ-2018 международные организации стали нам стали намного больше доверять, – приводит слова Сорокина корреспондент «Советского спорта» Артем Зибрак. – Отсюда финал Лиги чемпионов в Петербурге и Суперкубок УЕФА в Казани.
Помню, когда мы хотели провести в Москве Олимпиаду, по нашему поводу было много сомнений: законы, организация, условия. Теперь ни у кого этих сомнений нет. Нам доверяют, и это очень важно».
Напомним, Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, в том числе Санкт-Петербурге, который примет три матча группового этапа и один четвертьфинал.
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