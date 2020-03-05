Роджерс – о победе над «Бирмингемом»: Это была тяжелая игра - Советский спорт
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05 марта 2020 13:24ФутболНечаев Юрий

Роджерс – о победе над «Бирмингемом»: Это была тяжелая игра

«Лестер» вышел в четвертьфинал Кубка Англии.

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал победу над «Бирмингемом» в Кубке страны.

«Это была тяжелая игра. Но наш гол был лишь делом времени. Мы доминировали во втором тайме, проводили много быстрых комбинаций. Когда ты ведешь со счетом 1:0, последние минуты становятся настоящей войной, но мы хорошо противостояли финальному натиску», - цитирует ВВС Роджерса.

Напомним, вчера «Лестер» со счетом 1:0 обыграл «Бирмингем» в 1/8 финала Кубка Англии. Единственный мяч на 82-й минуте забил Рикарду Перейра. За выход в полуфинал команда Роджерса поборется с лондонским «Челси».

Добавим, что 9 марта, в рамках чемпионата Англии, «Лестер» на своем поле примет «Астон Виллу».

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