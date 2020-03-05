Кубок Италии может пройти в формате «Финал четырех» Это произойдет в конце мая из-за вспышки эпидемии коронавируса в стране.

Победителя кубка Италии могут определить в формате «Финал четырех». «Ювентус», «Интер», «Милан» и «Наполи» с большой долей вероятности выявят обладателя трофея в последнюю неделю мая.

Причиной изменения формата станет вспышка эпидемии коронавируса в Италии, сообщает Tuttosport. Однако отмечается, что есть и дополнительные сложности. Все вышеприведенные команды из-за вируса уже перенесли несколько матчей, некоторые из них продолжают участие в еврокубках.

В стране коронавирусом заразились уже как минимум 2263 человека, 79 человек умерли. Правительство Италии приняло решение о проведении всех спортивных мероприятий в ближайший месяц без зрителей.