Бывший полузащитник сборной Дании заразился коронавирусом

Пресс-служба датского клуба «Брондбю» объявила о том, что бывший полузащитник команды Томас Каленберг был заражен коронавирусом.
Отмечается, что 36-летний датчанин подхватил коронавирус во время поездки в Амстердам, после чего он 1 марта стал зрителем матча чемпионата страны между его бывшим клубом и «Люнгбю». Контактировавшие с Каленбергом 13 сотрудников клуба, в числе которых защитник Жоэл Кабонго, помощник тренера Мартин Ретов и генеральный директор Оле Палма, были помещены на домашний карантин.
Три футболиста «Люнгбю», а именно Мартин Орнсков, Каспер Йоргенсен и Патрик Да Силва, вступавшие в контакт с бывшим полузащитником, будут отправлены на обследование.
Каленберг завершил карьеру 1 июля 2017 года. Помимо «Брондбю», он выступал за такие клубы, как «Эвиан», «Вольфсбург» и «Осер». В общей сложности он принял участие в 295 матчах, забив 33 гола и отдав 52 результативные передачи. За сборную Дании хавбек сыграл 46 поединков (5 голов).
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