Помощник тренера «Аякса» Поульсен находится на карантине после контакта с зараженным коронавирусом Симптомов заболевания пока не обнаружено.

Голландская газета De Telegraaf сообщает, что помощник главного тренера «Аякса» Кристиан Поульсен и еще два специалиста, работающих в штабе амстердамского клуба, были помещены под карантин. Им предписано оставаться дома как минимум до 13 марта.

В прошлую пятницу 28 февраля Поульсен организовал торжественный обед по поводу своего 40-летия. У одного из гостей впоследствии был обнаружен коронавирус.

Пока главному тренеру «Аякса» Эрику Тен Хагу приходится обходиться без своего ассистента Поульсена, тренера по физподготовке Алессандро Шунмакера и физиотерапевта, чье имя De Telegraaf не назвала.

В «Аяксе» заявили, что ни у кого из трех членов тренерского штаба не обнаружено заболевания, однако Поульсену и остальным предписано находится дома, не контактировать с другими людьми и регулярно измерять температуру.

Бывший футболист сборной Дании, «Шальке», «Ювентуса», «Севильи» и «Ливерпуля» Поульсен работает в тренерском штабе «Аякса» с июля прошлого года.

В данный момент амстердамский клуб делит лидерство в чемпионате Голландии с АЗ из Алкмара. Обе команды набрали по 53 очка в 24 матчах. Завтра 7 марта «Аякс» сыграет в гостях с «Херенвеном».