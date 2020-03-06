Агент: Фернандес сразу хотел играть за сборную России, а Веллитон надеялся на этом заработать Защитник ЦСКА сыграл за сборную России 22 матча.

Футбольный агент Гильерме Рейс рассказал, что бывший нападающий «Спартака» Веллитон мог получить российский паспорт и играть за сборную России.

«Предлагали Веллитону российское гражданство. Он был готов стать россиянином, но начались разные проблемы, конфликты (в том числе с Акинфеевым). Насколько помню, главная проблема была в деньгах. Веллитон хотел на этом заработать. А вот Марио Фернандес хотел играть за Россию с тех пор, как приехал в ЦСКА. Думал, что у него нет шансов играть за Бразилию», - цитирует Рейса Sportbox.ru.

Напомним, Веллитон выступал за «Спартак» в период с 2007 по 2017 год. В общей сложности он провел за команду 133 матча, забил 61 мяч и сделал 19 результативных передач.