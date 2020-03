Ходжсон продлил контракт с «Кристал Пэлас»

Пресс-служба «Кристал Пэлас» сообщила о том, что главный тренер Рой Ходжсон продлил соглашение с командой.

Отмечается, что 72-летний специалист останется в клубе до конца следующего сезона.

✍ Roy Hodgson has signed a one-year contract extension, keeping him at the club until 2021!#CPFC