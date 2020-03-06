Ходжсон продлил контракт с «Кристал Пэлас»

Пресс-служба «Кристал Пэлас» сообщила о том, что главный тренер Рой Ходжсон продлил соглашение с командой.
Отмечается, что 72-летний специалист останется в клубе до конца следующего сезона.
Ходжсон возглавил «Кристал Пэлас» 12 сентября 2017 года. Ранее он руководил такими клубами, как «Ливерпуль», «Интер», «Удинезе», «Вест Бромвич» и «Фулхэм». Также он тренировал сборные Финляндии, Швейцарии и Англии.
На данный момент команда Ходжсона идет на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков после 28 туров.
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