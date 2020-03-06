Ходжсон продлил контракт с «Кристал Пэлас» 72-летний специалист находится в команде с осени 2017 года.

Пресс-служба «Кристал Пэлас» сообщила о том, что главный тренер Рой Ходжсон продлил соглашение с командой.

Отмечается, что 72-летний специалист останется в клубе до конца следующего сезона.

✍ Roy Hodgson has signed a one-year contract extension, keeping him at the club until 2021!#CPFC — Crystal Palace F.C. (@CPFC) March 6, 2020

Ходжсон возглавил «Кристал Пэлас» 12 сентября 2017 года. Ранее он руководил такими клубами, как «Ливерпуль», «Интер», «Удинезе», «Вест Бромвич» и «Фулхэм». Также он тренировал сборные Финляндии, Швейцарии и Англии.

На данный момент команда Ходжсона идет на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков после 28 туров.