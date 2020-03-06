«Не стоит забывать про дедовские методы – лук и чеснок всегда спасали». Глушаков – о коронавирусе Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков на своей странице в Instagram поделился мнением по поводу коронавируса.

– Тема коронавируса – везде... Тревожно, конечно, но с другой стороны – ощущение, что тема излишне на хайпе. Всем здоровья и спокойствия! Не стоит забывать про дедовские методы – лук и чеснок всегда спасали – написал Глушаков.

В нынешнем сезоне на счету 33-летнего полузащитника 18 матчей, в которых он отметился тремя голами. Его команда идет на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 20 поединках.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV. По всему миру в целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.