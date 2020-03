«Ньюкасл» продлил контракт с двумя полузащитниками

Полузащитники «Ньюкасла» Джонджо Шелви и Мэтт Ритчи заключили новые контракты с Ньюкасл Юнайтед, рассчитанные до лета 2023 года, сообщает пресс-служба «сорок».

✍️2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣#NUFC are delighted to announce that Jonjo Shelvey and Matt Ritchie have both signed a new three-year deal with the club!



