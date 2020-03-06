«Ньюкасл» продлил контракт с двумя полузащитниками Мэтт Ритчи и Джонджо Шелви останутся в команде до лета 2023 года.

Полузащитники «Ньюкасла» Джонджо Шелви и Мэтт Ритчи заключили новые контракты с Ньюкасл Юнайтед, рассчитанные до лета 2023 года, сообщает пресс-служба «сорок».

✍️2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣#NUFC are delighted to announce that Jonjo Shelvey and Matt Ritchie have both signed a new three-year deal with the club!



⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) March 6, 2020

28-летний Шелви перешел в «Ньюкасл» в январе 2016 года из «Суонси» за 16 миллионов евро. С тех пор он сыграл 130 матчей, забив 13 голов и отдав 19 результативных передач.

30-летний Ритчи был куплен летом 2016-го у «Борнмута» за 12 миллионов. На его счету – 22 забитых мяча и 26 ассистов.

На данный момент «Ньюкасл» занимает 14-е место в АПЛ, набрав 32 очка в 28 турах.