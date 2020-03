Льорис вернулся в общую группу «Тоттенхэма» перед матчем с «Бернли»

Напомним, что 33-летний француз испытывал проблемы с пахом, из-за чего он пропустил матч 28-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (2:3) и 1/8 финала Кубка Англии против «Норвича» (1:2).

Льорис выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года. За это время он провел 314 встреч за лондонский клуб, пропустив 346 мячей и 108 раз сохранив ворота своей команды в неприкосновенности. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

На данный момент «шпоры» идут на седьмом месте в АПЛ, набрав 40 очков в 28 матчах.

7 марта в рамках 29-го тура чемпионата «Тоттенхэм» сыграет в гостях против «Бернли».

TEAM NEWS:



🔹 @HKane (hamstring)

🔹 @MoussaSissoko (knee)

🔹 Heung-Min Son (arm)



- continuing rehabilitation.



🔹 Hugo Lloris (groin) - returned to training with the squad.#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/XmZ1BehBUi