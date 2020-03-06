Итальянские арбитры не будут судить матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань.

Итальянские судьи не будут работать в ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов и в следующей стадии Лиги Европы из-за риска заражения коронавирусом. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Напомним, что на прошлой неделе сразу трое арбитров из Италии обслуживали европейские матчи – это Давиде Масса («Арсенал» – «Олимпиакос»), Даниэло Орсато («Реал» – «Манчестер Сити») и Марко Гуида («Эспаньол» – «Вулверхэмптон»).

На данный момент число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 3 000 человек. Зафиксировано 197 смертей от опасной инфекции. Школы и университеты закрыты по всей стране как минимум до 15 марта.