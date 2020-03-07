Эдуард Безуглов: РФС будет действовать строго в соответствии с рекомендациями профильных служб Врач сборной России и глава медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов заявил, что в вопросе возможного карантина организация будет действовать строго в соответствии с указами профильных служб.

- РФС, как и все здравомыслящие организации, не будет рисковать здоровьем кого-либо вообще - ни своих сотрудников, ни игроков. И будет действовать строго в соответствии с рекомендациями и указами профильных служб.

Рекомендации уже разосланы по командам, где есть «сборницы», и членам тренерского штаба и делегациям, которые находятся за границей. Уверен, что все они будут выполнять рекомендации, ведь с такими вещами не шутят, - приводит слова Безуглова «РИА Новости».

Напомним, что в пятницу женская сборная России по футболу нанесла поражение команде Косова (5:0) в матче отборочного турнира Евро-2021. Игра проходила на нейтральном поле в Висбадене (Германия).