Зидан может возглавить «Ювентус» Руководство «Ювентуса» рассматривает Зинедина Зидана в качестве будущего тренера туринского клуба.

По информации The Daily Mail, 47-летнему специалисту будет предложен трехлетний контракт с зарплатой более восьми миллионов евро за сезон.

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли имеет хорошие отношения с Зиданом, и француз рассматривает возможность продолжения своей тренерской карьеры в Италии.

Напомним, что Зидан вернулся в мадридский клуб в марте 2019 года. На данный момент его команда лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 56 очков в 26 турах.