Пьер-Эмерик Обамеянг: Наличие трофеев – еще не показатель того, что ты лучший нападающий

– Я не думаю, что нужны трофеи, чтобы быть лучшим нападающим. Конечно, это может помочь, но мир видел много замечательных игроков, которые не выигрывали трофеи, но их уважают за их игру. Вам не нужно выигрывать трофеи, но если вы выиграете, то это плюс, – цитирует Обамеянга Goal.com
Напомним, что за свою карьеру 30-летний габонец завоевал лишь три клубных трофея – в составе «Сент-Этьена» он стал обладателем Кубка французской лиги (2013) и дважды побеждал с дортмундской «Боруссией» в Суперкубке Германии (2013, 2014).
В текущем сезоне в активе Обамеянга 16 голов и одна голевая передача в 27 матчах. Его команда занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко в 25 турах.
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