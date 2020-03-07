КДК РФС оштрафовал «Ахмат» на один домашний матч Кубка России без зрителей условно - Советский спорт
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07 марта 2020 12:31ФутболКорегин Владислав

КДК РФС оштрафовал «Ахмат» на один домашний матч Кубка России без зрителей условно

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза по итогам матча 1/4 финала Кубка России «Ахмат» – «Зенит» (1:2) принял решение о дисквалификации стадиона грозненского клуба на один матч условно.

– На 86-й минуте фанаты «Зенита» разделись по торс, что вызвало реакцию со стороны болельщиков «Ахмата». Также на поле бросались предметы. Приняли решение, что служба безопасности сработала оперативно, конфликт был решен за 20-25 минут. КДК пришел к выводу, что была обеспечена безопасность. Наказание: «Ахмат» оштрафован на 100 тысяч рублей, также на один домашний матч Кубка России без зрителей условно. Установить испытательный срок в течение двух лет. Также за бросание предметов оштрафовать «Ахмат» на 50 тысяч, – сообщил журналистам глава комитета Артур Григорьянц.

Напомним, что главный арбитр того поединка Николай Волошин приостановил игру, а футболисты обеих команд смогли предотвратить конфликт.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Зенита».

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