АПЛ может запретить пожилым людям посещать матчи лиги из-за коронавируса

По информации The Mirror, данный вопрос будет обсуждаться на встрече с представителями правительства в понедельник. Также на повестку дня поднимут возможность проведения матчей лиги без зрителей и показа оставшейся части чемпионата по телевизору.
Ранее АПЛ отказалась от рукопожатий между игроками перед матчами из-за коронавируса. Футболисты двух команд будут выстраиваться в линию, пока звучит гимн лиги. Затем игроки домашней команды будут идти мимо соперников, не пожимая им руки.
Запрет не будет снят до тех пор, пока лига не получит одобрения от врачей.
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