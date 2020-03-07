АПЛ может запретить пожилым людям посещать матчи лиги из-за коронавируса - Советский спорт
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07 марта 2020 12:56ФутболКорегин Владислав

АПЛ может запретить пожилым людям посещать матчи лиги из-за коронавируса

Английская Премьер-лига может ввести запрет на посещение матчей для людей старше 70 лет.

По информации The Mirror, данный вопрос будет обсуждаться на встрече с представителями правительства в понедельник. Также на повестку дня поднимут возможность проведения матчей лиги без зрителей и показа оставшейся части чемпионата по телевизору.

Ранее АПЛ отказалась от рукопожатий между игроками перед матчами из-за коронавируса. Футболисты двух команд будут выстраиваться в линию, пока звучит гимн лиги. Затем игроки домашней команды будут идти мимо соперников, не пожимая им руки.

Запрет не будет снят до тех пор, пока лига не получит одобрения от врачей.

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