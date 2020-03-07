«Спартак» и ЦСКА оштрафованы на 650 тысяч рублей по итогам матча 1/4 финала Кубка России Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил о штрафах «Спартака» и ЦСКА по итогам 1/4 финала Кубка России.

– За скандирование оштрафован на 100 тысяч рублей каждый клуб. За пиротехнику также максимальный штраф: 125 тысяч каждой команде. На баннере «Спартака» появился рисунок, который оскорблял ЦСКА. За демонстрацию несогласованного баннера «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей. Установили факт того, что на матче было необеспечение порядка безопасности, где контролеры-распорядители на стадионе использовали неприличные жесты в адрес болельщиков армейцев, за это (штраф) еще на 100 тысяч рублей, – сказал Григорьянц журналистам.

Напомним, что 4 марта подопечные Доменико Тедеско обыграли ЦСКА со счетом 3:2 и вышли в полуфинал Кубка России, где сыграют против «Зенита».