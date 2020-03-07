КДК РФС оштрафовал Гончаренко на 10 тысяч рублей по итогам кубкового матча со «Спартаком» Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко будет оштрафован на 10 тысяч рублей по итогам 1/4 финала Кубка России со «Спартаком».

– Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко лично оштрафован на 10 тысяч рублей за выход вне технической зоны, – добавил глава КДК.

Ранее стало известно, что «Спартак» и ЦСКА оштрафованы на 650 тысяч рублей за различные нарушения по итогам матча 1/4 финала Кубка России «Спартак» оштрафован на 425 тысяч рублей, а армейцы – на 225 тысяч

Напомним, что 4 марта подопечные Доменико Тедеско обыграли ЦСКА со счетом 3:2 и вышли в полуфинал. Победу красно-белым принес шведский нападающий Джордан Ларссон. Следующим соперником на турнире станет «Зенит».