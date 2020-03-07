Заболевшего коронавирусом сотрудника РФС выписали из больницы Давид Беров получил все необходимые документы и уже покинул учреждение.

Сотрудник Российского футбольного союза Давид Беров, заболевший коронавирусом, выписан из больницы и уже отправился домой.

Он получил все необходимые документы, сообщает телеграм-канал Mash.

Беров считался первым заболевшим коронавирусом в Москве. В февраля он вернулся с отдыха в Италии с признаками заболевания. Берова госпитализировали в московскую инфекционную больницу №1. Обследования прошли несколько десятков человек, с которыми он контактировал по прибытии в Россию.

Коронавирус был обнаружен в Китае. Сейчас он проник в 90 стран мира. Зафиксировано более 100 тысяч заболевших, более трех тысяч человек умерли.