«Торпедо» оштрафовано за использование болельщиками пиротехники - Советский спорт
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07 марта 2020 15:39ФутболТрофименко Кирилл

«Торпедо» оштрафовано за использование болельщиками пиротехники

Фанаты использовали пиротехнику во время кубкового матча против «Химок».

Московское «Торпедо» оштрафовано за использование болельщиками пиротехнических средств в четвертьфинальном матче кубка России.

«За использование четырех зарядов пиротехники «Торпедо» оштрафовано на восемь тысяч рублей», — сообщил журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.

В четвертьфинале «Торпедо» проиграло подмосковным «Химкам» 1:5.

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