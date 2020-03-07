«Торпедо» оштрафовано за использование болельщиками пиротехники

Московское «Торпедо» оштрафовано за использование болельщиками пиротехнических средств в четвертьфинальном матче кубка России.
«За использование четырех зарядов пиротехники «Торпедо» оштрафовано на восемь тысяч рублей», — сообщил журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.
В четвертьфинале «Торпедо» проиграло подмосковным «Химкам» 1:5.
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