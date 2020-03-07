«Торпедо» оштрафовано за использование болельщиками пиротехники Фанаты использовали пиротехнику во время кубкового матча против «Химок».

Московское «Торпедо» оштрафовано за использование болельщиками пиротехнических средств в четвертьфинальном матче кубка России. «За использование четырех зарядов пиротехники «Торпедо» оштрафовано на восемь тысяч рублей», — сообщил журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц. В четвертьфинале «Торпедо» проиграло подмосковным «Химкам» 1:5.