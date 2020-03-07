«Шеффилд Юнайтед» одержал победу над «Норвичем» и поднялся на шестое место в АПЛ Футболисты «Шеффилд Юнайтед» обыграли «Норвич» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0.

В составе победителей голом отметился Билли Шарп (36-я минута).

После этой игры «Шеффилд Юнайтед» набрал 43 очка и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице АПЛ, уступая всего два идущему на четвертом месте «Челси». «Норвич», имея в актвие 21 очков, занимает 20-е место в чемпионате.

В следующем туре «Шеффилд Юнайтед» на выезде сыграет против «Астон Виллы», а «Норвич» на своем поле встретится с «Саутгемптоном».