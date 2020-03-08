«Бока Хуниорс» стала чемпионом Аргентины, опередив «Ривер Плейт» в последнем туре

В ночь на воскресенье решилась судьба чемпионского титула в чемпионате Аргентины.
Перед последним, 23-м туром, лидером первенства был «Ривер Плейт», опережавший «Бока Хуниорс» на одно очко. Клуб из Буэнос-Айреса в своем матче обыграл «Химнасию и Эсгриму» со счетом 1:0, тогда как «Ривер» в гостях потерял очки в игре против »Атлетико Тукуман» (1:1).
Таким образом, «Бока Хуниорс» набрала 48 очков, на одно очко опередила принципиального соперника, и в 34-й раз в истории стала чемпионом Аргентины.
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