Главный тренер «Сельты»: Мы ожидаем от Смолова гораздо большего, чем он дает нам сейчас Россиянин провел шесть матчей в чемпионате Испании.

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия поделился мнением об игре российского нападающего Федора Смолова.

«Мы ожидаем гораздо большего от него, чем он дает нам сейчас. Понимаем, что есть вопрос адаптации, но при этом знали, что он отличается от типичного русского - он экстраверт, свободно говорит по-английски. При соответствующей сосредоточенности время на адаптацию не затянется. Не сомневаемся, что с такими партнерами по команде его производительность будет продолжать расти», - цитирует специалиста Movistar.

Напомним, Смолов перешел в «Сельту» из «Локомотива» на правах аренды до конца сезона. В шести проведенных матчах россиянин забил один гол.

Вчера «Сельта» сыграла вничью с «Хетафе» 0:0. Смолов вышел в стартовом составе команды и был заменен на 70-й минуте. При этом, четыре минуты спустя, нападающий, находившийся на скамейке запасных, получил желтую карточку за неспортивное поведение.

После этой игры «Хетафе» с 46 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице примеры, «Сельта» с 26 очками располагается на 17-м месте.

В следующем туре «Сельта» на своем поле сыграет против «Вильярреала», а «Хетафе» в гостях встретится с «Гранадой».