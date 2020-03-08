Источник: Тер Штеген может перейти в «Челси» Контракт вратаря с «Барселоной» рассчитан до июня 2022 года.

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может продолжить карьеру в Англии.

По информации Daily Express, в услугах немца заинтересован лондонский «Челси».

Сообщается, что у тер Штегена возник конфликт с капитаном каталонцев, Лионелем Месси, из-за которого он может покинуть клуб. Сложившейся ситуацией может воспользоваться «Челси». Главный тренер лондонцев, Фрэнк Лэмпард, не удовлетворен игрой основного вратаря Кепы Аррисабалаги в этом сезоне.

Напомним, тер Штеген перешел в «Барселону» в июле 2014 года из менхенгладбахской «Боруссии». В текущем сезоне голкипер провел 34 игры в составе клуба во всех турнирах, в которых пропустил 34 мяча, при этом 11 раз сыграв на ноль.

В составе «Барселоны» 27-летний тер Штеген выиграл Лигу чемпионов сезона-2014/15, Суперкубок УЕФА (2015), клубный чемпионат мира (2015), по четыре раза побеждал в чемпионате и Кубке Испании и стал двукратным обладателем Суперкубка страны.