Источник: «Манчестер Сити» готов отпустить Агуэро, если клуб не допустят до участия в еврокубках Контракт игрока заканчивается летом 2021 года.

Руководство «Манчестер Сити» готово летом расстаться с нападающим Серхио Агуэро в том случае, если Спортивный арбитражный суд (CAS) не снимет с «горожан» запрет на участие в еврокубках.

Как отмечает The Sun, в клубе надеются сохранить состав, но готовы пойти навстречу 31-летнему аргентинцу, если он решит сменить команду.

Напомним, Агуэро играет за «Сити» с 2011 года. В текущем сезоне он забил 23 гола и сделал три результативные передачи в 29 матчах.

Вместе с командой футболист выигрывал чемпионат Англии (четыре раза), Кубок английской лиги (пять раз) и Кубок страны.

Ранее УЕФА на два года отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках за нарушение финансового fair play. Клуб подал апелляцию в CAS.