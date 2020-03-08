Балотелли призвал отменить матчи чемпионата Италии из-за коронавируса На таких мерах настаивает Ассоциации футболистов Италии.

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли считает, что до стабилизации ситуации с распространением коронавируса матчи серии А должны быть отменены.

«Никакие деньги не стоят вашего здоровья. И не нужно мне писать, что если мы будем играть при пустых трибунах, ничего не случится, что мы не должны отнимать единственное удовольствие, на которое люди могут рассчитывать в карантинных зонах. Я люблю футбол, но мы также находимся в зоне риска и вступаем в контакт с другими людьми.

Сейчас я не могу встречаться с собственными детьми, поэтому данная ситуация печалит меня. Почему я должен развлекать кого-то и рисковать, чтобы кто-то не потерял деньги? Со здоровьем шутить нельзя», - приводит слова Балотелли Football Italia.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 90 странах, включая Россию.

По всему миру в целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.