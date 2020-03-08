«Осасуна» обыграла «Эспаньол», в концовке ворота барселонцев защищал полевой игрок Команда из Каталонии замыкает турнирную таблицу с 20 очками.

Матч 27-го тура чемпионата Испании «Осасуна» – «Эспаньол» завершился со счетом 1:0.

Единственный гол на 51-й минуте забил с пенальти Роберто Торрес.

На 83-й за второе предупреждение был удален вратарь «Эспаньола» Диего Лопес. Поскольку тренер гостей Абелардо уже использовал все замены, встать в ворота пришлось защитнику Леандро Кабрере. Тем не менее, футболисты «Осасуны» так и не смогли увеличить счет.

«Осасуна» поднялась на 11-е место в турнирной таблице, набрав 34 очка. «Эспаньол» находится на последней 20-й строчке, оставшись с 20 очками.

15 марта «Осасуна» сыграет в гостях с «Реалом Сосьедадом», а «Эспаньол» примет «Алавес».