Дубль Квальяреллы принес «Сампдории» волевую победу над «Вероной» Генуэзская команда выбралась из зоны вылета.

Матч 26-го тура чемпионата Италии «Сампдория» – «Верона» завершился со счетом 2:1.

Гости вели в счете с 32-й минуты, когда отличился Маттиа Дзакканьи, но дубль Фабио Квальяреллы принес победу хозяевам. 37-летний форвард восстановил равновесие на 77-й минуте, а на 86-й забил победный мяч, реализовав пенальти.

«Верона» занимает 8-е место, оставшись с 35 очками. «Сампдория» выбралась из зоны вылета и поднялась на 16-ю строчку, набрав 26 очков.

13 марта «Верона» должна принять «Наполи», а 15-го «Сампдорию» ждет выездной матч против «Ромы».