Квальярелла назвал футбол при пустых трибунах другим видом спорта Нападающий «Сампдории» так прокомментировал закрытие трибун для зрителей в матчах Серии А.

Форвард генуэзской «Сампдории» Фабио Квальярелла считает, что играть в футбол без болельщиков это уже другой вид спорта. Такую точку зрения он выразил после победного матча итальянского первенства против «Вероны» (2:1).

«Это трудно, это другой вид спорта. Я праздновал забитые мячи (Квальярелла сделал дубль) возле телекамер, так как посвящаю победу фанатам», — приводит официальный сайт «Сампдории» слова футболиста.

Он отметил, что не знает верного решения в данной ситуации. Но, по его словам, нужно думать о своих семьях и семьях людей, которым нужна помощь, а также о врачах и медсестрах, которые рискуют здоровьем ради спасения других.

По постановлению правительства Италии все спортивные мероприятия в стране до третьего апреля пройдут без зрителей. Чемпионат могут и вовсе прервать.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась как раз в Италии.