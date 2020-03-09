Гол Реми принес победу «Лиллю» над «Лионом» - Советский спорт
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09 марта 2020 01:03ФутболТрофименко Кирилл

Гол Реми принес победу «Лиллю» над «Лионом»

Встреча прошла на стадионе города Лилль.

«Лилль» дома одержал победу над «Лионом» Матч завершился со счетом 1:0.

Единственный гол забил забил нападающий хозяев Лоик Реми на 33-й минуте. Он же получил единственную желтую карточку в составе «Лилля». У гостей их три. Были наказаны Карл Токо-Экамби, Бертран Траоре и Люка Тузар.

«Лилль» набрал 49 очков и продолжает занимать четвертое место во французском чемпионате. У «Лиона» осталось 40 очков и седьмое место.

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