Гол Реми принес победу «Лиллю» над «Лионом» Встреча прошла на стадионе города Лилль.

«Лилль» дома одержал победу над «Лионом» Матч завершился со счетом 1:0.

Единственный гол забил забил нападающий хозяев Лоик Реми на 33-й минуте. Он же получил единственную желтую карточку в составе «Лилля». У гостей их три. Были наказаны Карл Токо-Экамби, Бертран Траоре и Люка Тузар.

«Лилль» набрал 49 очков и продолжает занимать четвертое место во французском чемпионате. У «Лиона» осталось 40 очков и седьмое место.