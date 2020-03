Хоакин поднялся на третье место по количеству сыгранных матчей в чемпионате Испании

Полузащитник «Бетиса» Хоакин Санчес в матче 27-го тура примеры с мадридским «Реалом» вышел на поле в основном составе своей команды – эта игра стала для него 544-й в рамках высшего дивизиона чемпионата Испании.

По данному показателю 38-летний игрок уступает лишь нападающему Раулю Гонсалесу (550) и голкиперу Андони Субисаррете (622). В игре с «Реалом» он отыграл 66 минут и был заменен на Кристиана Тельо, который принес победу «Бетису» на 82-й минуте.

Отметим, что в своей карьере Хоакин выступал за «Валенсию» и «Малагу». В общей сложности он забил 76 голов и отдал 56 ассистов в рамках чемпионата Испании.

В нынешнем сезоне на счету полузащитника 28 матчей во всех турнирах, десять голов и две результативные передачи. Его команда занимает 12-е в примере, набрав 33 очка после 27 туров.

