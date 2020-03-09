Роман Еременко: «Ростов» безобразно провел концовку матча против ЦСКА - Советский спорт
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09 марта 2020 17:48ФутболНечаев Юрий

Роман Еременко: «Ростов» безобразно провел концовку матча против ЦСКА

Ростовчане одержали домашнюю победу над армейцами.

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко прокомментировал победу над ЦСКА.

«Если честно, эмоции чуть негативные. Безобразно провели концовку матча. Нужно разбирать ошибки, понять, что пошло не так. Задача на сезон - попасть в еврокубки. Сделаем все, чтобы это случилось», - приводит слова Еременко официальный сайт «Ростова».

Напомним, сегодня матч 21-го тура РПЛ «Ростов» - ЦСКА завершился победой хозяев со счетом 3:2.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Еременко, Ивелин Попов (с пенальти) и Павел Мамаев, забивший в ворота своего бывшего клуба. За ЦСКА отличились Арнор Сигурдссон и Макисм Осипенко, поразивший собственные ворота.

По ходу матча судья, Владислав Безбородов, назначил три пенальти. Ростовчанин Ивелин Попов свою попытку реализовал, а Еременко и Федор Чалов проиграли дуэли Игорю Акинфееву и Сергею Песьякову соответственно. Армейцы заканчивали матч вдевятером. На 20-й минуте прямую красную карточку получил Ильзат Ахметов, а на 51-й - Вадим Карпов.

После этой игры ростовчане набрали 38 очков и вместе с «Краснодаром» делят третье-четвертое места в турнирной таблице. У ЦСКА осталось 35 очков (пятое место).

В следующем туре армейцы примут «Уфу», а «Ростов» - «Локомотив». Обе игры пройдут 15 марта.

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