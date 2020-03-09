Итальянский агент Трабукки предложил провести Евро-2020 в России без иностранных болельщиков Чемпионат Европы должен пройти с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы.

Известный итальянский агент Марко Трабукки высказал идею о том, чтобы провести предстоящий чемпионат Европы в России без иностранных болельщиков.

Сезон 19/20 в @SerieA и в🇨🇭 приостановили и скорее всего отменят. Думаю, многие страны ЕС🇪🇺 запретят @UEFA проводить @EURO2020 на их территории.

Если в России не запретят спортивных соревнований со зрителями, почему бы не провести @EURO2020 в России? Без иностранных болельщиков. — Marco Trabucchi (@marco_trabucchi) March 9, 2020

«Сезон-19/20 в Серии А и в Швейцарии приостановили и скорее всего отменят. Думаю, многие страны ЕС запретят УЕФА проводить Евро-2020 на их территории. Если в России не запретят спортивных соревнований со зрителями, почему бы не провести Евро-2020 в России? Без иностранных болельщиков», - написал Трабукки в Twitter.

Напомним, ранее сегодня Национальный Олимпийский комитет Италии предложил отменить все спортивные мероприятия на территории страны до 3 апреля.