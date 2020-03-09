Дубль Капуто принес «Сассуоло» победу над «Брешией» Встреча завершилась с разгромным счетом, матч прошел при пустых трибунах.

«Сассуоло» на своем поле одержал победу над «Брешией» со счетом 3:0. Голы забили Франческо Капуто дважды: на 45-й и 61-й минутах, и Жереми Бога (75).

«Сассуоло» набрал 32 очка и поднялся на 11-место. У «Брешии» 16 очков и последнее, 20-е место.

Матч проходил при пустых трибунах из-за вспышки эпидемии коронавируса в стране. Ранее из-за коронавируса в Италии перенесен ряд матчей, некоторые прошли при пустых трибунах. Профсоюз футболистов страны призвал к приостановке всех состязаний.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась как раз в Италии.