Дубль Капуто принес «Сассуоло» победу над «Брешией»

«Сассуоло» на своем поле одержал победу над «Брешией» со счетом 3:0. Голы забили Франческо Капуто дважды: на 45-й и 61-й минутах, и Жереми Бога (75).
«Сассуоло» набрал 32 очка и поднялся на 11-место. У «Брешии» 16 очков и последнее, 20-е место.
Матч проходил при пустых трибунах из-за вспышки эпидемии коронавируса в стране. Ранее из-за коронавируса в Италии перенесен ряд матчей, некоторые прошли при пустых трибунах. Профсоюз футболистов страны призвал к приостановке всех состязаний.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась как раз в Италии.
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