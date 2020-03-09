Решение о проведении матча «Монако» — «Сент-Этьен» без зрителей пока не принято

Матч французского чемпионата «Монако» — «Сент-Этьен» может пройти без зрителей из-за вспышки эпидемии коронавируса. Однако окончательного решения еще не принято.
Состоялось совещание по организации матча, на котором принято решение ждать вердикта властей Франции, сообщает AFP.
Ранее французские власти постановили, что все спортивные мероприятия должны проходить без болельщиков, или их число не должно превышать одной тысячи человек. На матче в Монако же их одидается в несколько раз больше.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась как раз в Италии.
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