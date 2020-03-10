«Манчестер Юнайтед» близок к приобретению 16-летнего полузащитника «Бирмингема» Центральный полузащитник «Бирмингема» Джуд Беллингем все ближе к переходу в «Манчестер Юнайтед».

По информации Sky Sports, игрок вместе со своими родители уже побывал на базе «МЮ». Трансфер должен составить 40 миллионов евро.

Отметим, что полузащитник стал самым молодым игроком в истории команды, дебютировав за «Бирмингем» в возрасте 16 лет и 38 дней. Через несколько недель он стал самым молодым автором гола, забив победный мяч в матче шестого тура Чемпионшипа против «Сток Сити» (2:1).

В этом сезоне на счету Беллингема 35 матчей, в которых он отметился четырьмя голами и тремя ассистами.

«Бирмингем» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 47 очков.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.