Брендан Роджерс: Тяжелая работа – единственный способ вернуть свою уверенность «Лестеру»

– Очень важная победа для нас. Последние несколько матчей мы провели не на своем уровне. В этом поединке мы были намного лучше в атаке. Раньше можно было заметить, что нам не хватает уверенности. Единственный способ ее вернуть – это тяжелая работа, и футболисты были великолепными. Мы действовали интенсивно и не предоставили сопернику много шансов, – цитирует Роджерса BBC.
Напомним, что «Лестер» одержал уверенную победу над «Астон Виллой» со счетом 4:0. В составе «лис» дублями отметились полузащитник Харви Барнс и нападающий Джейми Варди.
Таким образом, подопечные Роджерса прервали свою четырехматчевую безвыигрышную серию в АПЛ, набрав 53 очка и закрепившись на третьей строчке в турнирной таблице.
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