Брендан Роджерс: Тяжелая работа – единственный способ вернуть свою уверенность «Лестеру» Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс поделился своим мнением о результате матча с «Астон Виллой» (4:0) в 29-м туре АПЛ.

– Очень важная победа для нас. Последние несколько матчей мы провели не на своем уровне. В этом поединке мы были намного лучше в атаке. Раньше можно было заметить, что нам не хватает уверенности. Единственный способ ее вернуть – это тяжелая работа, и футболисты были великолепными. Мы действовали интенсивно и не предоставили сопернику много шансов, – цитирует Роджерса BBC.

Напомним, что «Лестер» одержал уверенную победу над «Астон Виллой» со счетом 4:0. В составе «лис» дублями отметились полузащитник Харви Барнс и нападающий Джейми Варди.

Таким образом, подопечные Роджерса прервали свою четырехматчевую безвыигрышную серию в АПЛ, набрав 53 очка и закрепившись на третьей строчке в турнирной таблице.