Брендан Роджерс: Тяжелая работа – единственный способ вернуть свою уверенность «Лестеру» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 марта 2020 11:48ФутболКорегин Владислав

Брендан Роджерс: Тяжелая работа – единственный способ вернуть свою уверенность «Лестеру»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс поделился своим мнением о результате матча с «Астон Виллой» (4:0) в 29-м туре АПЛ.

– Очень важная победа для нас. Последние несколько матчей мы провели не на своем уровне. В этом поединке мы были намного лучше в атаке. Раньше можно было заметить, что нам не хватает уверенности. Единственный способ ее вернуть – это тяжелая работа, и футболисты были великолепными. Мы действовали интенсивно и не предоставили сопернику много шансов, – цитирует Роджерса BBC.

Напомним, что «Лестер» одержал уверенную победу над «Астон Виллой» со счетом 4:0. В составе «лис» дублями отметились полузащитник Харви Барнс и нападающий Джейми Варди.

Таким образом, подопечные Роджерса прервали свою четырехматчевую безвыигрышную серию в АПЛ, набрав 53 очка и закрепившись на третьей строчке в турнирной таблице.

Забит не выступит на турнире UFC 249, Волков подерется в Канаде, а у Мирзаева двойной перелом Расул Мирзаев получил двойной перелом челюсти, а кубинец Йоэль Ромеро заявил, что лучше всего учиться борьбе в Дагестане. 09.03.2020 09:00 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Украинский боец UFC Крылов, проживающий в России, радуется падению курса рубля Макгрегор и Нурмагомедов обменялись репликами в соцсетях Конор Макгрегор: Махачев - абсолютный кретин
Меньше фаворитов, больше шансов. 5 причин следить за чемпионатом Европы по биатлону Континентальное первенство стартует уже сегодня в Минске 26.02.2020 10:00 Биатлон Велиев Эмиль
Евгений Ловчев: После пропущенного гола у «Спартака» кончились силы – моральные и физические Наш обозреватель Евгений Ловчев – о поражении «Спартака» в матче с «Краснодаром». 09.03.2020 19:49 Футбол Волохов Юрий
Магия Камилы. Вместе с Лю Валиева разгромила Трусову, Косторную, и Щербакову Последнее, третье золото юниорского ЧМ в Таллине России принесла 13-летняя Камила Валиева. С «младшим» (пока) мировым рекордом. 07.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Брайан Орсер: Катание Валиевой действительно превосходное для ее возраста Татьяна Тарасова: Валиева была вне конкуренции Валиева выиграла юниорский чемпионат мира
Мирзаева нокаутировали в Казахстане. Главные моменты турнира ACA 105 (видео) Арман Оспанов победил Расула Мирзаева техническим нокаутом в первом раунде на турнире ACA 105 в Алматы (Казахстан) 06.03.2020 21:30 ММА Ващенко Сергей
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Гол Комличенко в стиле Ибрагимовича и красная шапочка Бакаева. Лучшие моменты 21-го тура РПЛ (видео) Возвращение Павла Мамаева, гол Николая Комличенко в стиле Златана Ибрагимовича и привоз Михаила Левашова. 21-й тур РПЛ получился интересным. 09.03.2020 19:14 Футбол Безъязычный Алексей
Ни медали врагу. Наши пары заняли весь пьедестал на юниорском ЧМ Первый комплект наград чемпионата мира в Таллине полностью достался России. Золото в парном катании - у Аполлинарии Панфиловой и Дмитрий Рылова. 05.03.2020 23:00 Фигурное катание Тигай Лев
Пока Кучеров и Малкин проигрывают аутсайдерам, Наместников зажигает в Колорадо «Советский спорт» предлагает вашему вниманию регулярный обзор событий минувшей ночи в НХЛ. 09.03.2020 10:00 Хоккей Федоровский Александр
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
Новости
12:57 Футбол Бывший тренер «Севильи» Капаррос возглавил сборную Армении
12:44 Футбол РФС: Федерация футбола Молдавии не сообщала нам о переносе или отмене товарищеской встречи
12:32 Футбол Экс-голкипер Канисарес выразил недовольство игрой «Реала» и «Барселоны» в последних матчах
12:13 Бокс Дебютный бой Гассиева в тяжелом весе может пройти в России
12:04 Футбол Кокорин попал в символическую сборную 21-го тура по версии WhoScored
11:48 Футбол Брендан Роджерс: Тяжелая работа – единственный способ вернуть свою уверенность «Лестеру»
11:38 Футбол Оле-Гуннар Сульшер: «МЮ» не хватает двух-трех игроков для борьбы за чемпионство
11:30 Футбол Хюсай готов продлить контракт с «Наполи»
11:15 Футбол Дмитрий Ананко: «Спартаку» не хватило эмоций в матче с «Краснодаром»
10:44 Хоккей Дмитрий Орлов: «Вашингтон» продолжает искать свою игру перед матчами плей-офф
10:33 Хоккей Александр Овечкин: Для «Вашингтона» каждое очко имеет значение
10:24 Футбол «Манчестер Юнайтед» близок к приобретению 16-летнего полузащитника «Бирмингема»
10:10 Хоккей НХЛ может перенести или отменить матчи регулярного чемпионата из-за коронавируса
09:51 Хоккей «Амур» продлил контракт с Голубевым
09:40 Футбол Ханс-Дитер Флик: «Айнтрахт» – очень опытная команда, особенно в Кубке Германии
09:27 Хоккей Александр Кожевников: «Автомобилист» рано списывать со счетов
09:17 Футбол Хакими готов вернуться в «Реал»
09:00 Футбол «Атлетико» хочет приобрести Матича
08:45 Хоккей Спортивные лиги Северной Америки выступили с заявлением по поводу коронавируса
08:30 Футбол Валерий Масалитин – о работе VAR: Пока только одно расстройство
Индексы Мосбиржи и РТС обвалились на 10-10,9% при открытии торгов
Доллар — сто рублей? Удобно считать
Заразившаяся коронавирусом белгородка находится в состоянии средней тяжести
Главу района в Карелии обвиняют в мошенничестве
«Ротор» не смог обыграть «Нефтехимик» на своем поле — 1:1
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика