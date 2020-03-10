РФС: Федерация футбола Молдавии не сообщала нам о переносе или отмене товарищеской встречи Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила о том, что федерация футбола Молдавии по не уведомляла их об изменениях планов проведения товарищеского матча между национальными сборными из-за коронавируса.

– Молдавская федерация футбола не сообщала РФС об изменении планов по проведению матча, – сообщили в пресс-службе.

Встреча между сборными Молдавии и России должна пройти в Кишиневе 31 марта.

Ранее стало известно, что в стране был введен запрет на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса.

Также у подопечных Станислав Черчесова запланировано еще три контрольных игры в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года. 28 марта команда сыграет против Швеции, 2 июня – против Польши и 6 июня с Сербией.

Россия сыграет на Евро-2020 в группе B со сборными Дании, Финляндии и Бельгии.